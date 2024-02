Don Giovanni Zampaglione parroco di Masella e Montebello Jonico, dopo un momento di pausa è tornato a scrivere un piccolo libretto-guida (Via crucis) dal titolo ”Gesù ricordati di me” (Lc 23,42). Insieme per camminare… un libretto molto utile per questo periodo quaresimale. Don Zampaglione ringrazia la casa editrice Velar di Bergamo, specializzata in edizioni a carattere religioso, che ha accettato sin da subito questo progetto.

Appena si è sparsa la notizia sui social, in tantissimi si sono prenotati per avere il libricino.

“Questo testo della Via Crucis – evidenzia don Giovanni – presenta nelle varie stazioni gli incontri di Gesù, durante la sua Passione, con i suoi discepoli e con altre persone coinvolte. Tutti noi, sulla strada della croce, camminiamo insieme, ma ciascuno ha il suo passo, chi più lento, chi più spedito. Ripercorrere il cammino della Croce, sarà motivo e occasione per confrontarsi con alcuni personaggi o tipologie di discepoli: il cireneo, il buon ladrone, il centurione. “A partire dalla propria situazione personale, ognuno si può confrontare con queste figure percorrendo con Lui un cammino di sofferenza, preoccupazioni e solitudine. Sarà Gesù stesso a colmare le nostre paure e i nostri momenti di solitudine con la sua consolazione. E Lui spera di spingerci ad abbracciare il rischio di amare”. Don Giovanni sottolinea, infatti, che amare è rischioso e che bisogna correrlo questo rischio, perché ne vale la pena, e anche perchè non saremo soli, nostro Signore ci accompagnerà in questo rischio. “Sempre ci accompagna. Sempre cammina. Sempre, durante la vita, sta insieme a noi “, come evidenziato da Papa Francesco. Nel ringraziare i tanti giovani e adulti che hanno preparato i diversi commenti si elevi da parte di tutti quell’espressione e implorazione che fu del buon ladrone, ma che dobbiamo far nostra: ” Gesù, Ricordati di me”.( Luca 23,42).

Già don Giovanni Zampaglione ha organizzato dei pomeriggi di firmacopie ed ha avuto un buon riscontro, presso le comunità parrocchiali di Masella e Montebello ove è attualmente parroco. Il libretto sarà utilizzato durante la via crucis del venerdì in parrocchia e sarà

possibile comprarlo online.

Grazie per aver letto questo contenuto, continua a seguirci!!