Nella giornata di ieri i “baschi verdi” del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria, in occasione della festività della Santa Pasqua, hanno donato le tradizionali “uova di cioccolato” ai bambini della Casa Famiglia “Villa Bethania Christi” di Reggio Calabria.

La Guardia di Finanza è una “grande famiglia” composta da donne e uomini fortemente motivati, pienamente consapevoli di essere chiamati a salvaguardare interessi fondanti della collettività, desiderosi di corrispondere sempre al meglio alle altissime aspettative che le Istituzioni e i cittadini ripongono nel Corpo e nei suoi appartenenti, specialmente in un periodo in cui la diffusione del covid-19 ha causato effetti negativi sul tessuto socio-economico.