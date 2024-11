Il Garante dei diritti delle persone con disabilità esprime sdegno e incredulità per l’increscioso episodio perpetrato ai danni di due persone anziane, di cui una con disabilità, lungo il Viale Calabria, nella città di Reggio. L’episodio che ha indignato tutta la comunità calabrese richiama l’attenzione sul tema della sicurezza e della vigilanza sul territorio regionale, utile a prevenire e reprimere fatti criminosi divquesto tipo e assume un’importanza fondamentale per una società che voglia definirsi sicura e inclusiva.

Il Garante manifesta inoltre apprezzamento per il senso di solidarietà mostrato da numerosi cittadini intervenuti in difesa delle vittime dell’aggressione, che ha probabilmente evitato conseguenze più gravi ed esprime tutta la solidarietà istituzionale nei confronti dei due malcapitati, auspicando che le forze dell’ordine e l’autorità giudiziaria svolgano, ciascuno secondo le proprie competenze, rispettivamente un’azione repressiva e sanzionatoria, a garanzia del rispetto della legalità.

Il Garante dei Diritti delle Persone con Disabilità della Regione Calabria

avv. Ernesto Siclari