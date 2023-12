Gabriele Pio Piccolo, giovane scrittore calabrese, ha da poco pubblicato il suo primo libro intitolato “La Tua visione, la Tua vita”. Nato a Locri, in provincia di Reggio Calabria, il 18 settembre 2002, Gabriele ha dimostrato fin da giovane talento nel campo della scrittura. Il suo libro, scritto in un periodo particolarmente difficile della sua vita, è stato una via di fuga e una fonte di conforto per lui. Attraverso pensieri e parole stimolanti, l’autore ha trovato la forza per superare le sfide e intraprendere un percorso di crescita personale. “La Tua visione, la Tua vita” è un viaggio appassionante alla scoperta del potenziale interiore, con l’obiettivo di ispirare i lettori a raggiungere la loro massima espressione.

Il libro offre numerosi spunti riflessivi, invitando i lettori a superare le paure e le incertezze e a abbracciare il processo di crescita con fiducia e determinazione. Non è semplicemente un libro, ma un prezioso compagno di viaggio per coloro che desiderano scoprire e coltivare il proprio potenziale. Accessibile in qualsiasi momento e situazione, “La Tua Visione, la Tua vita” invita i lettori a intraprendere un straordinario viaggio verso una vita più significativa e appagante. La pubblicazione di questo libro rappresenta un importante traguardo per Gabriele Pio Piccolo e promette di essere una lettura gratificante per chiunque desideri superare gli ostacoli e raggiungere nuove vette nella propria vita.

Il libro si potrà acquistare in libreria da inizio anno mentre è possibile acquistarlo già online sia in versione cartacea che e-book dai seguenti link:

https://www.booksprintedizioni.it/libro/saggistica/la-tua-visione-la-tua-vita

https://www.ibs.it/tua-visione-tua-vita-ebook-gabriele-pio-piccolo/e/9788824995580

https://www.mondadoristore.it/La-Tua-visione-la-Tua-vita-Gabriele-Pio-Piccolo/eai978882499558/