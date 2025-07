Asd Taurianova Academy, Mister Coppola confermato alla guida della panchina giallorossa

Prima notizia ufficiale in casa Taurianova, con la dirigenza giallorossa che ha deciso di confermare Michele Coppola alla guida della squadra.

Dopo la conquista dell’obiettivo prefissato per la scorsa stagione, il presidente Longo ha ribadito la fiducia nell’operato del mister, che dunque siederà ancora una volta sulla panchina del Taurianova, guidando la squadra nel Campionato di Promozione 2025/2026.

“Mister, che stagione è stata quella appena passata? La conquista della Promozione cos’ha significato?”

<<Non abbiamo avuto un avvio felice, successivamente abbiamo inanellato una serie di vittorie recuperando terreno alle prime nonostante molteplici difficoltà; alla fine abbiamo raggiunto la seconda posizione affrontando con successo nei playoff il Catona fino all’epilogo finale di Lamezia col Taverna, culminato con la vittoria e la conseguente promozione.

Questo successo non è stato solo il raggiungimento di un obiettivo sportivo; ha significato molto di più per tutti noi. In primo luogo, ha ripagato l’incredibile impegno e la dedizione costante di ogni singolo giocatore, dello staff tecnico e di tutte le persone che lavorano dietro le quinte. Ogni sacrificio, ogni momento difficile superato insieme, ha trovato il suo giusto coronamento.

Abbiamo dimostrato di saper reagire alle avversità, di non mollare mai e di credere fino all’ultimo nelle nostre capacità. È stata una dimostrazione di forza mentale oltre che fisica.

Infine, e non meno importante, la Promozione ha riportato entusiasmo e orgoglio nella nostra comunità. Vedere i sorrisi dei tifosi, l’emozione sui volti di chi ci ha sempre sostenuto, è stata la ricompensa più grande.

È stata una stagione che ci ha insegnato tanto, ci ha fatto crescere e ci ha uniti ancora di più. Ora, l’obiettivo è ripartire da qui, con la stessa fame e la stessa voglia di continuare a stupire>>.

“La società ha deciso di riconfermarti, cosa ti aspetti dalla prossima stagione?”

<<Sono contento di questa riconferma e ringrazio la società per la fiducia.

La prossima stagione sarà molto difficile perché il prossimo campionato di Promozione sarà molto competitivo visto le squadre che stanno allestendo e il loro blasone.

Dal canto nostro cercheremo di farci trovare pronti, mi aspetto di vedere un ulteriore passo avanti nella crescita dei nostri giocatori, soprattutto i giovani, sia a livello individuale che come collettivo>>.

“Siamo al settimo anno consecutivo sulla panchina del Taurianova, come ti trovi qui?”

<<È un privilegio e un onore allenare a Taurianova, se sono ancora qui vuol dire che il percorso fatto è stato molto positivo.

Taurianova è casa mia, dove ho costruito legami profondi e dove mi sento parte di qualcosa di veramente speciale.

Abbiamo attraversato anche momenti difficili, ma in ogni circostanza siamo riusciti a superarli ed a far parlare il campo.

Vedere la squadra crescere anno dopo anno, maturare, e raggiungere traguardi sempre più importanti è qualcosa che mi riempie di orgoglio. È la crescita di un progetto che valorizza e mette in primo piano i giovani cresciuti nella nostra scuola calcio.

Dopo tanti anni la voglia di dimostrare e la passione sono le stesse del primo giorno>>.

Con la conferma di mister Coppola e con le sue importanti parole sulla prossima stagione, la società giallorossa dovrà iniziare a lavorare per costruire la squadra che affronterà il prossimo Campionato di Promozione.