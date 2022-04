Al Leader della Destra Locale e Decano del Partito di FDI, Commissario del Circolo di Rosarno, il Partito di Giorgia Meloni Guidato in Provincia di Reggio Calabria dal Commissario Denis Nesci, oltre a riconfermarlo nell’Esecutivo Provinciale, gli ha affidato l’Importante incarico di : Responsabile Provinciale della Città Metropolitana di Reggio Calabria per il “Dipartimento Enti Locali”. L’importante incarico premia l’attività politica svolta in tutti questi anni, con dedizione e spirito di abnegazione. Timpani ringrazia il Dipartimento Organizzazione di FDI e in particolare il Commissario Provinciale Denis Nesci con il quale collabora strettamente dal momento della sua nomina voluta direttamente dal Presidente Nazionale Giorgia Meloni. Sempre con Denis Nesci ha collaborato e, collabora tutt’ora nella segreteria provinciale del Partito, nell’intento e nella consapevolezza di creare i presupposti che anche in Provincia FDI risulti il primo Partito così come i sondaggi già lo danno al primo posto a livello Nazionale. Consapevole dell’onore e dell’onere che il Partito gli ha affidato Aurelio Timpani si impegnerà ulteriormente affinchè la fiducia interposta nella sua persona darà maggiori frutti all’attività da intraprendere.