Il Congresso provinciale di Fratelli d’Italia che ha presentato i nuovi vertici per la provincia di Reggio Calabria, responsabili delle future sfide e iniziative nel territorio, è stato un momento di elevata partecipazione. Abbiamo dimostrato come partito, il primo tra le preferenze degli italiani, di essere pronti a partecipare con intenti comuni per costruire il futuro.

La mia elezione a componente del Coordinamento provinciale è una sfida che intendo percorrere con passione: Ascolto, Coerenza, Determinazione e Lungimiranza sono i valori che userò per affrontare questo percorso.

Ringrazio di vero cuore la Sottosegretaria di Stato per l’Interno, On. Wanda Ferro, il Capogruppo regionale on. Giuseppe Neri, l’ Europarlamentare nonché Coordinatore uscente On. Denis Nesci, l’assessore regionale Giovanni Calabrese, il mio capogruppo consiliare dott. Filippo Lazzaro, e tutti i tesserati del partito, per aver contribuito a rafforzare il mio impegno per questa terra. Un augurio particolare a Bruno Squillaci, Presidente provinciale neo eletto, e a tutti i neo eletti, con il proposito di proseguire un percorso di crescita, basato sulla capacità di rappresentanza del territorio e sulla forte connessione con le esigenze della popolazione .