Tutto pronto per i due principali appuntamenti dell’Estate Luzzese 2023.

L’affascinante cornice del centro Storico della cittadina cratense accoglierà in concerto mercoledì 16 agosto, la bravissima Giusy Ferreri.

Mercoledì 23 agosto sarà invece la volta di Francesco Gabbani che si esibirà bello splendido scenario di Piazza Sacri Cuori, nella zona valliva della città, in quella che sarà l’unica tappa regionale del suo Tour “Ci Vuole un Fiore”.

I due concerti, fortemente voluti dall’Assessore allo Spettacolo Maria Leone e da tutta l’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Umberto Federico, saranno entrambi gratuiti.