“La scelta del partito di indicare Francesco Cannizzaro quale responsabile per il Sud rappresenta un’ottima notizia per la Calabria” -E’ quanto dichiara Giovanni Arruzzolo, Presidente del Consiglio regionale della Calabria e dirigente regionale di Forza Italia.“Nella riorganizzazione strutturale di Forza Italia, il presidente Silvio Berlusconi -insieme al responsabile dipartimenti Alessandro Cattaneo e al coordinatore nazionale Antonio Tajani -hanno voluto indicare per questo prestigioso incarico Cannizzaro, valorizzando il suo incessante lavoro sul territorio, sempre a stretto contatto con le istanze della comunità calabrese e soprattutto di quella reggina. Riconosciuto dunque -continua la nota -il suo sforzo autentico di rappresentanza e di aggregazione politica, quest’ultima forgiata da uno spirito di servizio riscontrabile in pochi.I risultati ottenuti in tre anni di legislatura sono la testimonianza ineludibile della “politica del fare”, e che oggi trova il giusto riconoscimento nello scacchiere nazionale”.“Sono certo –conclude Arruzzolo –che il suo impegno sarà rinvigorito dal ruolo di responsabilità che il partito nazionale ha voluto affidargli, nell’interesse del gruppo dirigente di Forza Italia, ma soprattutto nell’interesse dei cittadini del Sud Italia e della Calabria in particolare”.