Un confronto per fare il punto della situazione in agricoltura e, soprattutto, per definire gli scenari futuri dell’agricoltura calabrese nel quadro dei rapporti con l’Europa ed all’interno degli scenari mondiali.

Saranno questo gli Stati Generali dell’Agricoltura, promossi a Cosenza da Forza Italia. L’appuntamento, in programma per Giovedì 16 Settembre al Teatro Rendano, con inizio fissato alle 16, vedrà la partecipazione dei rappresentanti delle organizzazioni agricole, delle associazioni di categoria, dei consorzi e degli imprenditori del comparto agroalimentare, oltre che di amministratori locali e di parlamentari e dirigenti del partito azzurro. Ad aprire i lavori, il senatore Giuseppe Mangialavori, coordinatore regionale di FI. Seguiranno gli interventi di Gianluca Gallo, assessore regionale all’agricoltura, e della senatrice Fulvia Michela Caligiuri, responsabile nazionale del Dipartimento sicurezza alimentare di FI. A seguire, il dibattito. Quindi le conclusioni, affidate a Roberto Occhiuto, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Calabria, ed a Francesco Battistoni, sottosegretario per le politiche agricole.

Nel rispetto delle norme dettate per la prevenzione della Covid 19, l’accesso sarà garantito previa esibizione di green pass e comunque fino ad esaurimento dei posti disponibili. Si raccomanda l’uso della mascherina.