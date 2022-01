“Favorire la raccolta differenziata e contenere la produzione di rifiuti in plastica: questi gli obiettivi portanti del Programma Mangiaplastica.

Finalmente i fondi del PNRR iniziano ad incidere sulla realtà, portando avanti buone pratiche anche nei Comuni calabresi.

Ieri è stata pubblicata la graduatoria che vede molti comuni della nostra regione in lizza per l’assegnazione delle risorse che serviranno per l’acquisto e l’installazione di eco-compattatori in grado di selezionare le bottiglie in PET, ridurne il volume e – in definitiva – favorire il loro riciclo.

La dotazione complessiva del Programma Mangiaplastica è pari a 27 milioni di euro. Sono soddisfatto perché tra i vari comuni calabresi che hanno partecipato al bando, ben 68 amministrazioni beneficeranno di questi fondi”.

Di seguito l’elenco dei comuni calabresi suddivisi per provincia, i fondi che riceveranno e l’ordine in graduatoria dei progetti finanziabili.

COMUNI DELLA PROVINCIA DI COSENZA

135 Firmo (CS) 14.396,00 €

153 Lattarico (CS) 27.450,00 €

166 Villapiana (CS) 27.450,00 €

167 Paludi (CS) 24.960,00 €

207 Oriolo (CS) 14.396,00 €

218 Laino Borgo (CS) 20.800,00 €

227 Panettieri (CS) 14.900,00 €

253 Fiumefreddo Bruzio (CS) 29.951,00 €

280 San Giorgio Albanese (CS) 25.376,00 €

331 Longobardi (CS) 29.900,00 €

338 San Demetrio Corone (CS) 13.420,00 €

341 Lago (CS) 28.914,00 €

348 Santa Maria del Cedro (CS) 27.450,00 €

354 Bonifati (CS) 15.000,00 €

364 Lungro (CS) 14.396,00 €

367 Acquaformosa (CS) 14.396,00 €

383 Morano Calabro (CS) 14.981,60 €

386 Santa Sofia d’Epiro (CS) 25.376,00 €

455 Castrolibero (CS) 29.900,00 €

483 Acri (CS) 25.376,00 €

486 Terranova da Sibari (CS) 15.000,00 €

559 Aiello Calabro (CS) 27.450,00 €

576 Cerzeto (CS) 14.396,00 €

578 Cleto (CS) 29.900,00 €

606 Rende (CS) 28.060,00 €

613 Mormanno (CS) 25.449,00 €

617 Rota Greca (CS) 14.945,00 €

618 Rogliano (CS) 21.594,00 €

626 Bocchigliero (CS) 14.945,00 €

662 Amendolara (CS) 14.396,00 €

681 Saracena (CS) 27.816,00 €

686 Campana (CS) 14.945,00 €

692 Scigliano (CS) 14.945,00 €

719 San Donato di Ninea (CS) 28.914,00 €

COMUNI DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

25 Isca sullo Ionio (CZ) 14.999,90 €

56 Badolato (CZ) 15.000,00 €

95 Cerva (CZ) 14.396,00 €

137 Conflenti (CZ) 12.900,00 €

156 Carlopoli (CZ) 14.900,00 €

182 San Pietro Apostolo (CZ) 14.900,00 €

228 Lamezia Terme (CZ) 28.914,00 €

245 Sant’Andrea Apostolo dello Ionio (CZ) 14.999,90 €

247 Pentone (CZ) 27.450,00 €

255 San Pietro a Maida (CZ) 28.914,00 €

315 Belcastro (CZ) 14.396,00 €

353 Taverna (CZ) 27.816,00 €

603 Soveria Simeri (CZ) 14.396,00 €

640 Borgia (CZ) 14.945,00 €

659 Montauro (CZ) 15.000,00 €

664 Marcellinara (CZ) 28.914,00 €

COMUNI DELLA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

94 Polia (VV) 14.396,00 €

172 Nicotera (VV) 27.450,00 €

266 Capistrano (VV) 15.000,00 €

579 Filogaso (VV) 14.945,00 €

COMUNI DELLA PROVINCIA DI CROTONE

89 Pallagorio (KR) 14.900,00 €

116 Melissa (KR) 11.834,00 €

196 Cirò Marina (KR) 27.450,00 €

235 Carfizzi (KR) 14.396,00 €

243 Crotone (KR) 26.500,00 €

264 Cotronei (KR) 28.914,00 €

711 Casabona (KR) 15.000,00 €

COMUNI DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

122 Seminara (RC) 27.450,00 €

309 Roccella Ionica (RC) 27.450,00 €

324 Gioiosa Ionica (RC) 30.000,00 €

410 Mammola (RC) 28.914,00 €

525 Bovalino (RC) 27.900,00 €

534 Polistena (RC) 27.450,00 €