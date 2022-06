Nell’ambito delle attività previste dal piano d’azione nazionale e transnazionale cosiddetto “focus ‘ndrangheta”, il Commissariato di P.S. di Taurianova ha registrato in pochi giorni importanti risultati, sia di natura repressiva che preventiva, individuando obiettivi operativi sempre più circoscritti alle priorità di pubblica sicurezza che emergono nel territorio.

Gli Agenti della Polizia di Stato hanno tratto in arresto due persone, responsabili rispettivamente dei reati di evasione e di detenzione di sostanze stupefacenti, quest’ultimo seguito da un contestuale sequestro di 350 grammi di marijuana.

Sono state effettuate, altresì, diverse perquisizioni locali e domiciliari, grazie alle quali altri due soggetti sono stati denunciati in stato di libertà.

Numerosi anche i controlli amministrativi svolti sia negli esercizi commerciali che nei confronti di titolari di autorizzazioni di polizia, nella fattispecie riguardanti la detenzione di armi, che hanno portato al sequestro di numerose armi da fuoco e munizioni a causa della violazione delle norme riguardanti la corretta custodia.