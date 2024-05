La Città Metropolitana di Reggio Calabria ha firmato il protocollo d’intesa con il Comune di Melito Porto Salvo per il finanziamento del progetto esecutivo del Ponte di Pilati.

«Una giornata magica», per il sindaco Salvatore Orlando che ha riconosciuto il pieno e fattivo contributo di Palazzo Alvaro e del sindaco metropolitano, Giuseppe Falcomatà, per il raggiungimento di un obiettivo atteso da anni dalla popolosa frazione melitese.

I 100 mila euro che la Città Metropolitana destinerà al Comune jonico serviranno a gettare le basi per realizzare un’opera fondamentale per la comunità ed il tessuto socioeconomico di Melito Porto Salvo.

Alla firma degli atti consequenziali, nella sala del consiglio comunale di Melito, oltre al sindaco Giuseppe Falcomatà erano presenti il consigliere regionale Giovanni Muraca, l’assessore del Comune di Reggio Calabria, Mimmo Battaglia, il consigliere comunale reggino Giuseppe Sera, il dirigente del Settore Lavori pubblici della Città Metropolitana, Lorenzo Benestare, il sindaco di Bagaladi, Santo Monorchio, gli assessori del Comune di Melito Porto Salvo, Mario Siviglia e Francesco Romeo, amministratori e cittadini del centro jonico.