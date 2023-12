Fiorita e Talerico nel ‘mirino’ di Speziali

Siamo a fine anno e qualche considerazione è d’obbligo farla.

La nostra Redazione, infatti, ha assistito alla diretta di Catanzaro Village, dove sono intervenuti lo scorso 29 Dicembre, Vincenzo Speziali, Commissario Regionale dell’UdC (e membro della Direzione Nazionale, nonché componente del Bureau Politique del PPE e dell’Internazionale Democristiana), assieme al Segretario Provinciale Catanzarese di Azione, Roberto Guerriero e al noto imprenditore del Capoluogo di Regione -nonche` vincitore di una controversia legale al TAR, nei confronti del Comune di Catanzaro- Maurizio Mottola di Amato.

Cosa dire? Scintille e faville, al netto delle disamina che l’Avv. Mottola ha illustrato, circa la sua incredibile e sofferta vicenda, la quale potrebbe preludere, persino un’inchiesta penale, a fronte dell’esposto in Procura, che proprio lui ha presentato e lo ha dichiarato, confermandolo.

In più, su tal punto, si sono espressi Speziali e Guerriero, non facendo sconti di nessun genere al Sindaco Nicola Fiorita e lo stesso Speziali, ha dato un ulteriore ‘carico da novanta’, palesando la sua scarsa considerazione -con tanto di insofferente ‘antipatia’, accompagnata da perfidi sfottò- proprio nei confronti del Coordinatore Regionale di Noi Moderati, cioè Antonello Talerico.

In vero, ne ha avute pure per Fiorita, quindi ciò ci fa pensare e credere, poiché Vincenzo Speziali lo conosciamo e financo bene, perciò e chiaro come lui stia veramente preparando quel che ha detto: quando lo dice, lo fa, certamente.

Infatti, se uno così è riuscito a fare aprire un procedimento penale in Libano nei confronti dei magistrati che lo hanno perseguito in Italia -ma dimostrando che era tutto discutibile- figuriamoci che cosa sta riservando ai suoi ‘avversari politici’ (che lui definisce “politicanti!’), ovvero proprio Fiorita e Talerico, i quali agli occhi dello stesso Speziali, sono rei di averlo insolentito e tradito.

Non fa sconti, lui, questo è certo!

Anzi lo ha annunciato chiaro e tondo, cioè preparando uno dei suoi soliti ‘colpi di teatro in combinato disposto con la perfidia democristiana’, ovvero organizzare la riunione di UdC, Forza Italia e DC di Cuffaro e Samori`, tenendo fuori il partitino di Lupi e di farlo alla presenza del Presidente Libanese e dell’Internazionale Democristiana, ovvero Amine Gemayel (con cui è, notoriamente, in rapporti di familiarità).

In più, allorquando il Presidente arriverà, pure in Calabria, sarà veramente delegittimante per Fiorita non poterlo incontrare -visto che sempre Speziali ha ricordato la vicenda dell’incidente diplomatico con il Libano lo scorso anno, pure a seguito della nota di protesta e dell’intervista all’Ambasciatrice Libanese in Italia- e su ciò la chiarezza è stata assoluta, poiché lo ha annunciato in modo non interpretativo.

Dunque, ci si può immaginare che scompiglio creerà tutto ciò, e quale grande dileggio pubblico verso i due, cioè il tandem Fiorita-Talerico?

Le vie delle ‘spezialesche’ risorse sono veramente infinite, ma gli si può dare torto?

Noi non esprimiamo giudizi, ma considerazioni dobbiamo farle, poiché siamo giornalisti, quindi riportiamo realtà cogenti, laddove le critiche dell’eterno democristiano, non sono propriamente campate un aria, in merito alla gestione del Comune di Catanzaro.

È vero, sarà inferocito dal punto di vista personale, ma questo è un aggravio di responsabilità da parte di Fiorita e Talerico, in quanto è palese come non è che stiano ben facendo nell’amministrare il Capoluogo di Regione, perché ormai è opinione ricorrente la grande delusione dei cittadini.

Se a ciò si aggiunge anche che, sempre Speziali, ha commissionato un altro sondaggio su Fiorita e la sua Giunta, il tutto non deve per il Sindaco catanzarese fargli presagire sonni tranquilli.

Anche perché, è palese a chiunque, che Speziali sappia ben più di quanto cripticamente dica, tra una sua solita battuta e un’altra, ovvero il continuo richiamo ai “venti gatti e potenti”, persino ribaditi nei suoi interventi sui giornali o nella pagina Facebook del servizio pubblico Help Center Catanzaro.

Che vuoi dire?

C’è qualcosa che ‘bolle in pentola’?

Sono previsioni di inchieste?

Di sicuro, la guerra l’ha ingaggiata e quando scende in campo costui, va in fondo.

E quasi sempre, alla fin fine, vince!