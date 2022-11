Siamo giunti alla conclusione del tour che ha riguardato la consegna dei Premi di studio “Girolamo Tripodi”.

Dopo la consegna dei premi avvenuta lo scorso 30 settembre presso il Liceo Scientifico “A. Volta”, il 12 ottobre presso l’Istituto d’Istruzione Superiore “Boccioni-Fermi” di Reggio Calabria, il 19 ottobre all’Istituto d’Istruzione Superiore “G. Renda” di Polistena, il 26 ottobre all’Istituto comprensivo “Radice Alighieri” Catona e il 3 novembre all’ITIS “Conte Milano” di Polistena, l’ultima tappa della III edizione dei Premi di Studio “Girolamo Tripodi” il prossimo 11 novembre si svolgerà presso il Liceo Statale “G. Rechichi” di Polistena.

In coerenza ed attuazione dell’art. 34 della Costituzione Italiana, prosegue, quindi, l’impegno della Fondazione a favore degli studenti calabresi, e segnatamente di quelli meritevoli e bisognosi.

Continuiamo ad investire sui giovani, sui nostri ragazzi, su questa risorsa straordinaria della nostra terra che molto spesso non è affatto considerata per il valore che rappresenta. Il nostro obiettivo è lavorare contro la desertificazione del territorio, tentando di dare un contributo per rovesciare questa tendenza infausta.

Attraverso la figura simbolica di Girolamo Tripodi, la Fondazione ritiene necessario promuovere e far conoscere la storia collettiva della nostra comunità che ha fatto passi da gigante per riscattarsi dalla subalternità, dall’oppressione e dallo sfruttamento. E’ questa storia collettiva che è alla base del progresso e della crescita sociale di un popolo che si è emancipato e liberato da condizioni di arretratezza semifeudale e rappresenta, finora, l’ unica stagione di riscatto delle classi umili e diseredate della Calabria e del Mezzogiorno.

Nella giornata dell’11 novembre verrà premiato il più brillante diplomato dell’anno scolastico 2021/2022 del Liceo “Rechichi” di Polistena.

La premiazione, concordata in collaborazione con la Dirigente Scolastica del Liceo Statale “Giuseppe Rechichi” di Polistena, dott.ssa Francesca Maria Morabito, a cui rivolgiamo il nostro ringraziamento, si svolgerà secondo il seguente programma:

LICEO STATALE “GIUSEPPE RECHICHI”, Via Vescovo Morabito – Polistena,

con cerimonia di premiazione a cominciare dalle ore 10,00

Questa iniziativa, che vuole trasmettere pienamente la tensione ideale e la concezione politica che hanno animato Girolamo Tripodi, punta a dare un piccolo sostegno ai giovani studenti degli istituti scolastici reggini che rappresentano la nostra speranza per un futuro migliore.