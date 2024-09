“A settembre 2024, sia l’indice di fiducia dei consumatori sia l’indicatore composito relativo al clima di fiducia delle imprese sono in crescita”- dichiara il parlamentare europeo Fdi-.

“Questa affermazione proviene dall’Istat. In particolare, per i consumatori si registra un incremento che porta il valore da 96,1 a 98,3. Per quanto riguarda le imprese, la fiducia aumenta da 94,7 a 95,7”.

« Nel mese di settembre, il clima di fiducia delle imprese segna un aumento per il secondo mese consecutivo ».

“Tra i consumatori “-dichiara Nesci “si osserva inoltre, un miglioramento nelle opinioni, in particolare quelle riguardanti la situazione personale e attuale: il clima economico passa da 102,3 a 103,9, il clima personale cresce da 93,8 a 96,3, quello attuale sale da 96,3 a 99,0 e l’indicatore relativo al futuro aumenta da 95,7 a 97,4”.

“Questi dati “-conclude “evidenziano un trend positivo che sta già esercitando un’influenza favorevole sull’andamento economico complessivo del Paese. Sotto la guida di Giorgia Meloni, la fiducia si accresce e si diffonde, creando non solo un clima di ottimismo che sta conducendo a significativi investimenti, ma anche un autentico rinnovato slancio della fiducia, sostenuto da politiche economiche efficaci e da un continuo dialogo con le parti sociali.

La crescita del nostro Paese è oggi più evidente che mai, testimoniando la capacità dell’Italia di affrontare le sfide attuali e di proiettarsi verso un futuro di sviluppo e prosperità”.

Denis Nesci

Membro della commissione IMCO del Parlamento europeo