Al fine di facilitare la fruizione del servizio e prevenire disservizi si informa la cittadinanza che in occasione delle festività pasquali, domenica 31 marzo e lunedì 1 aprile, il Servizio di Continuità Assistenziale del territorio dell’ASP di Vibo Valentia (ex Guardia medica) verrà garantito nei tre distretti come riportato nell’elenco sottostante.

L’organizzazione e’ stata possibile utilizzando tutte le risorse disponibili grazie ad un’attività di programmazione messa in atto dal Distretto Sanitario, in un contesto complessivo di rilevante carenza di personale medico disponibile per questa attività.

Il Servizio di Continuità Assistenziale è attivo negli orari in cui il Medico di Famiglia (Medico di Medicina Generale ed il Pediatra di Libera Scelta) non esercita la propria attività.

Di seguito si riporta l’organizzazione del servizio di Guardia Medica suddivisi per Distretto di competenza.

Distretto Sanitario di VIBO VALENTIA

VIBO VALENTIA

Coperto Pasqua e Pasquetta

VIBO MARINA

Coperto Pasqua e Pasquetta solo diurno

CESSANITI

Scoperto Pasqua / Coperto Pasquetta

ore 8:00 – 14:00

FILADELFIA

Coperto Pasqua / Scoperto Pasquetta

ore 8:00 – 20:00

MAIERATO

Coperto Pasqua / Coperto Pasquetta

MILETO

Coperto Pasqua / Coperto Pasquetta

MONTEROSSO

Coperto Pasqua / Scoperto Pasquetta

ore 8:00 – 20:00

POLIA

Coperto Pasqua / Coperto Pasquetta

S. ONOFRIO

Coperto Pasqua / Coperto Pasquetta

S. COSTANTINO

Coperto Pasqua / Coperto Pasquetta

S. GREGORIA D’IPPONA

Coperto Pasqua / Coperto Pasquetta

STEFANACONI

Coperto Pasqua / Coperto Pasquetta

Distretto Sanitario di TROPEA

BRIATICO

Coperto Pasqua / Coperto Pasquetta

DRAPIA

Coperto Pasqua / Coperto Pasquetta

JOPPOLO/CARONITI

Coperto Pasqua / Coperto Pasquetta

ROMBIOLO

Coperto Pasqua / Coperto Pasquetta

S. CALOGERO

Coperto Pasqua / Coperto Pasquetta

SPILINGA

Coperto Pasqua / Coperto Pasquetta

RICADI

Coperto Pasqua / Coperto Pasquetta

ZAMBRONE

Coperto Pasqua / Coperto Pasquetta

ZUNGRI

Scoperto Pasqua / Coperto Pasquetta

Distretto Sanitario di SERRA SAN BRUNO

ACQUARO

Coperto Pasqua / Coperto Pasquetta

ARENA

Coperto Pasqua / Coperto Pasquetta

CAPISTRANO

Coperto Pasqua / Coperto Pasquetta

CIANO DI GEROCARNE

Coperto Pasqua / Coperto Pasquetta

DINAMI

Pasqua copertura 20:00 – 8:00

Pasquetta 8:00 – 20:00 / 20:00 – 8:00

FABRIZIA

Coperto Pasqua / Coperto Pasquetta

MONGIANA

Coperto Pasqua / Coperto Pasquetta

NARDODIPACE

Coperto Pasqua / Coperto Pasquetta

PIZZONI

Coperto Pasqua / Coperto Pasquetta

SERRA S. BRUNO

Coperto Pasqua / Coperto Pasquetta

SIMBARIO

Coperto Pasqua / Coperto Pasquetta

SORIANO CALABRO

Coperto Pasqua / Coperto Pasquetta

S. NICOLA DA CRISSA

Coperto Pasqua / Coperto Pasquetta

Si rammenta che il Servizio di Continuità Assistenziale è dedicato a situazioni cliniche non emergenziali, di competenza del 118, ma che non possono essere rinviate alla valutazione presso il proprio Medico Curante.