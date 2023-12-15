Federcaccia Calabria, ATC caccia, il Consiglio di Stato riforma e sospende In attesa del merito che si terrà il prossimo 11 gennaio
CON DECRETO PUBBLICATO QUEST’OGGI 14 DICEMBRE, IL CONSIGLIO DI STATO (SEZIONE
SESTA) HA ANNULLATO IN VIA D’URGENZA, SOSPENDENDONE TUTTI GLI EFFETTI,
L’ORDINANZA DEL TAR CALABRIA SUL RICORSO AVANZATO DA ANUU MIGRATORISTI E
ARCICACCIA CALABRIA, IN MERITO ALLE NOMINE DEI COMPONENTI DEI COMITATI DI
GESTIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA RC1 E RC2 EFFETTUATI DALLA CITTÀ
METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA.
FEDERCACCIA PRENDE ATTO DELLA DECISIONE DEL CONSIGLIO DI STATO E RIMANE IN
ATTESA DELLA DISCUSSIONE SUL MERITO CHE E’ STATA FISSATA PER IL PROSSIMO 11
GENNAIO. IN ATTESA DI QUESTO, INVITIAMO A RIFLETTERE QUELLE ASSOCIAZIONI E
QUANTI SI SONO AFFRETTATI A DARE GIUDIZI E MERITI PRIMA DELLE DECISIONI
DEFINITIVE DEI GIUDICI, TENTANDO DI MISTIFICARE LA REALTÀ E CANTANDO VITTORIA
PRIMA DEL TEMPO.