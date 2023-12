CON DECRETO PUBBLICATO QUEST’OGGI 14 DICEMBRE, IL CONSIGLIO DI STATO (SEZIONE

SESTA) HA ANNULLATO IN VIA D’URGENZA, SOSPENDENDONE TUTTI GLI EFFETTI,

L’ORDINANZA DEL TAR CALABRIA SUL RICORSO AVANZATO DA ANUU MIGRATORISTI E

ARCICACCIA CALABRIA, IN MERITO ALLE NOMINE DEI COMPONENTI DEI COMITATI DI

GESTIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA RC1 E RC2 EFFETTUATI DALLA CITTÀ

METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA.

FEDERCACCIA PRENDE ATTO DELLA DECISIONE DEL CONSIGLIO DI STATO E RIMANE IN

ATTESA DELLA DISCUSSIONE SUL MERITO CHE E’ STATA FISSATA PER IL PROSSIMO 11

GENNAIO. IN ATTESA DI QUESTO, INVITIAMO A RIFLETTERE QUELLE ASSOCIAZIONI E

QUANTI SI SONO AFFRETTATI A DARE GIUDIZI E MERITI PRIMA DELLE DECISIONI

DEFINITIVE DEI GIUDICI, TENTANDO DI MISTIFICARE LA REALTÀ E CANTANDO VITTORIA

PRIMA DEL TEMPO.