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TAURIANOVA (RC), VENERDÃ¬ 15 DICEMBRE 2023

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      Reggio Calabria
       

      Federcaccia Calabria, ATC caccia, il Consiglio di Stato riforma e sospende In attesa del merito che si terrà il prossimo 11 gennaio

      Federcaccia Calabria, ATC caccia, il Consiglio di Stato riforma e sospende In attesa del merito che si terrà il prossimo 11 gennaio

      CON DECRETO PUBBLICATO QUEST’OGGI 14 DICEMBRE, IL CONSIGLIO DI STATO (SEZIONE
      SESTA) HA ANNULLATO IN VIA D’URGENZA, SOSPENDENDONE TUTTI GLI EFFETTI,
      L’ORDINANZA DEL TAR CALABRIA SUL RICORSO AVANZATO DA ANUU MIGRATORISTI E
      ARCICACCIA CALABRIA, IN MERITO ALLE NOMINE DEI COMPONENTI DEI COMITATI DI
      GESTIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA RC1 E RC2 EFFETTUATI DALLA CITTÀ
      METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA.
      FEDERCACCIA PRENDE ATTO DELLA DECISIONE DEL CONSIGLIO DI STATO E RIMANE IN
      ATTESA DELLA DISCUSSIONE SUL MERITO CHE E’ STATA FISSATA PER IL PROSSIMO 11
      GENNAIO. IN ATTESA DI QUESTO, INVITIAMO A RIFLETTERE QUELLE ASSOCIAZIONI E
      QUANTI SI SONO AFFRETTATI A DARE GIUDIZI E MERITI PRIMA DELLE DECISIONI
      DEFINITIVE DEI GIUDICI, TENTANDO DI MISTIFICARE LA REALTÀ E CANTANDO VITTORIA
      PRIMA DEL TEMPO.

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