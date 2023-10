La Faisa-Cisal, a seguito della seconda azione di sciopero, in data 09 ottobre “23

della durata di 24 (ventiquattro) ore, vuole ringraziare tutti i lavoratori, con

particolare riferimento ai non iscritti ed a quelli appartenenti ad altre OO.SS.,

che hanno condiviso e approvato con una massiccia partecipazione raggiugendo

l’81% delle adesioni, le rivendicazioni di questa O.S…

Nel prosieguo ci vediamo costretti a denunciare la scarsa sensibilità della società

di trasporto pubblico locale “Lirosi Autoservizi s.r.l.” rispetto ai diritti contrattuali

che i propri lavoratori rivendicano da troppo tempo.

L’aggravante, se così possiamo dire, e ci lascia costernati, è che alla Direzione

Aziendale c’è una Amministratrice Unica nominata dal tribunale che dovrebbe

garantire i diritti dei propri dipendenti/lavoratori, anziché alzare un muro di gomma

e costringere la parte sindacale ad indire ripetute azioni di sciopero con tutto ciò che

ne consegue sia per la mobilità dei cittadini e soprattutto per quella degli studenti

oltre che per le economie degli stessi dipendenti.

In un momento di massima crisi economico – finanziaria, il salario onorevole

assume più che mai un’importanza vitale per il soddisfacimento di esigenze

quotidiane già compromesso dagli spropositati aumenti dei prodotti energetici come

luce, gas e carburanti oltre ad una inflazione come non si vedeva da decenni, con

relativo aumento dei prezzi, che ha eroso ulteriormente il potere di acquisto delle

famiglie.

La società “Lirosi Autoservizi s.r.l.” dovrebbe porre al primo posto il benessere

dei propri lavoratori con salari dignitosi tanto più perché percettrice di sussidi

pubblici.

Gli sforzi che produrremo incentrati alla difesa dei lavoratori e del lavoro non

lasceranno spazio ad interpretazioni personalistiche aziendali degli obblighi legali e

contrattuali relativi al riconoscimento di quanto dovuto ai dipendenti.

Ci appelliamo alla parte datoriale e Regionale, ognuno per la propria

responsabilità, affinché comprendano il disagio dei lavoratori, condividendolo e

ponendo ad esso fine attraverso il riconoscimento delle indennità, con forza

rivendicate.

Staremo a vedere se l’appello sortirà l’effetto sperato, in alternativa daremo

battaglia ad un comportamento aziendale non oltremodo tacibile e che rischia di

provocare disservizi ingiustificabili.

Il segretario provinciale

Francesco Elia