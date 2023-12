La Piccola Opera Papa Giovanni, ente gestore del centro antiviolenza e della casa rifugio “A. Morabito”, ringrazia l’Asd Sport Specialist Domotek per il generoso contributo a supporto del tema del contrasto alla violenza di genere e per aver organizzato due partite presso il Palacalafiore, con il supporto del presidente Antonio Polimeni, del dir. generale Marco Martino e del team manager Enzio Corso. L’evento dal titolo “Facciamo Muro contro la violenza” ha visto una raccolta fondi per la sensibilizzazione sul tema della violenza attraverso lo sport, il cui ricavato è stato devoluto al Cav “A. Morabito”. L’Ente ringrazia gli organizzatori e la Domotek per l’impegno messo in campo per lanciare un messaggio di contrasto alla violenza sulle donne, quanto mai necessario.

Sponsor dell’iniziativa, curata dalla Professoressa Ludowika Tripodi, è stata, tra gli altri, la Casa Editrice Keira, emergente realtà editoriale reggina di Erika Stellitano che ha partecipato fattivamente all’evento benefico mettendo in palio una delle sue Opere, “I dodici fogli”. In questo libro l’Autore Francesco Boschi ha affrontato il tema della violenza contro le donne in ambito domestico e familiare, raccontando una storia che potrebbe essere quella di tutti, senza tempo e senza spazio, e che fa riflettere sull’importanza del lavoro svolto dai centri antiviolenza nel dare supporto alle donne. La Piccola Opera, attraverso il centro antiviolenza “A. Morabito”, nato nel 2013, continua a muoversi in questa direzione, offendo un servizio specializzato, che lavora sulla base di una metodologia dell’accoglienza basata su un approccio di genere e secondo la Convenzione di Istanbul.