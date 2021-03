Nel tardo pomeriggio di giovedì 11 marzo 2021 a Grisolia i militari della Stazione Carabinieri di Santa Maria del Cedro hanno tratto in arresto S.B. di 39 anni, residente a Santa Maria del Cedro, per furto aggravato.

In particolare l’uomo, poco prima delle ore 18:00, si era recato a Grisolia a casa di un suo conoscente per fargli visita. Il padrone di casa, dopo i convenevoli ed una breve conversazione, si spostava momentaneamente in un altro ambiente della casa, lasciando il suo ospite seduto in cucina. Il malvivente a quel punto, vistosi solo nella stanza, rubava il telefono cellulare ed un coltellino a serramanico lasciati sul tavolo dall’ignaro proprietario che, tornato in cucina, non vedeva più il suo ospite il quale, nel frattempo, si era dato alla fuga.

Immediata la segnalazione Carabinieri sul numero di emergenza 112 che ha dato inizio alle ricerche del malfattore trovato, dopo circa 30 minuti, all’interno di un’area rurale, con fitta vegetazione, con indosso ancora la refurtiva.

Pertanto il 39enne è stato accompagnato presso la Caserma di Santa Maria del Cedro per ulteriori accertamenti all’esito dei quali, d’intesa con la Procura della Repubblica di Paola, è stato arrestato mentre la refurtiva è stata riconsegnata all’avente diritto.

Nel corso dell’udienza presso il Tribunale di Paola, svoltasi oggi 13 marzo 2021, l’arresto è stato convalidato ed il 39enne è stato posto in libertà.