Il nuovo commissario della sanità della Calabria è Eugenio Gaudio, ex rettore dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Così riferiscono fonti del governo. così come sembra che Gino Strada ha dato la sua disponibilità a

far parte della squadra che Gaudio guiderà in Calabria.

Poche ore dopo le dimissioni di Giuseppe Zuccatelli, affermanche che “Il ministro mi ha telefonato e non ha avuto bisogno di darmi spiegazioni. Mi ha chiesto di dimettermi e io l’ho fatto. Non so chi mi sostituirà ma so che mi dimetto da tutti gli incarichi che ho in Calabria”. Il sostituto è arrivato ed ha confermato le voci che circolavano un istante dopo le sue dimissioni, ovvero di Eugenio Gaudio

Eugenio Gaudio nasce a Cosenza il 15 settembre 1956, ed è stato dal 2014 e fino a qualche giorno fa Rettore dell’università Sapienza di Roma, lasciando il posto ad Antonella Polimeni, prima donna a ricoprire questa carica.

Dal 20 aprile è Consigliere del Ministro dell’Università e della Ricerca per la formazione nell’area sanitaria e per i rapporti con il Servizio sanitario nazionale.

Gaudio è da sempre attivo nel campo della ricerca, è autore di oltre 500 pubblicazioni scientifiche e 12 libri di testo dedicati agli studenti dei Corsi di laurea in Medicina e chirurgia.

(GiLar)