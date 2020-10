Impedire alla Ndrangheta di impossessarsi delle aziende in difficoltà a causa del COVID-19, un dovere per ogni cittadino.

L’inchiesta dei carabinieri di Taurianova guidati da un capitano coraggioso che sta facendo terra bruciata intorno alle ndrine, ci pone una riflessione seria, aiutare senza se e senza ma, l’arma dei carabinieri e tutte le forze di polizia a fare piena luce intorno al fenomeno delle estorsioni agli imprenditori, vera piaga sociale . Gli stessi commercianti devono capire che rimanere in silenzio non conviene si fa il gioco della Ndrangheta . Collaborare è un segno di maturità e di civiltà . L’appello del capitano Catizone non può rimanere lettera morta, i cittadini devono capire che la Ndrangheta si sconfigge non rimanendo in silenzio