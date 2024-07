E’ confermato il concerto in piazza di Fiordaliso a Taurianova, martedì 16 luglio, segno di un ritorno alla normalità dopo le preoccupazioni generate dalla nube tossica spigionata dal rogo di Palmi.

L’appuntamento inserito nel cartellone “Una Estate Capitale” curato dall’assessorato comunale agli Eventi è alle 21.30 in piazza Vittorio Emanuele, davanti alla Chiesa SS Pietro e Paolo – nel quartiere di Jatrinoli – nell’ambito dei festeggiamenti civili in onore della Madonna del Carmelo.

Lo spettacolo, la cui scelta rappresenta uno dei più apprezzati contributi che il Comune offre al dinamismo delle parrocchie cittadine impegnate nelle Feste religiose che generarono tanta attrattiva specie nei mesi estivi, poteva sembrare in forse vista la decisione che, per via dell’emergenza ambientale, nelle serate di sabato e domenica, era stata assunta nell’ambito del programma di Taurianova Capitale del Libro – spostando al chiuso un primo evento e rimandone a data da destinarsi un secondo – ma il trascorrere delle ore ha dato la certezza di una situazione tornata sotto controllo.

Il senso di responsabilità dell’amministrazione guidata dal sindaco Roy Biasi, peraltro, aveva portato – oltre che alla tempestiva emissione di una ordinanza che scoraggiava la circolazione nell’area comunale – anche al rinvio di uno degli spettacoli programmati dall’assessorato.

«Siamo pronti a vivere questo primo assaggio di musica di qualità – commenta l’assessore Massimo Grimaldi – sapendo dell’alto valore artistico rappresentato dall’ospite che abbiamo scelto per supportare il lavoro encomiabile svolto dalla parrocchia guidata da don Cesare Di Leo. L’estate che ci attende, ricca di eventi ludici e artistici che faranno di Taurianova una meta imprescindibile nella provincia Reggina, anche grazie agli incontri previsti per il titolo di Capitale del Libro, risponde ad un indirizzo preciso che l’amministrazione Biasi si è dato, ovvero quello che punta alla promozione turistica del territorio coinvolgendo le associazioni e gli operatori commerciali. Si tratta – conclude Grimaldi – di un grande sforzo organizzativo che stiamo affrontando con orgoglio e abnegazione, per rinsaldare l’immagine di Taurianova città attrattiva capace di offrire, ad un più alto livello, eventi e servizi immaginati per un pubblico variegato per età e gusti».