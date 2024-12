Esce oggi, 27 dicembre, “Nei pensieri” il secondo nuovo singolo di Barreca. A solo una settimana di distanza dall’uscita di “Prendersi così”, il cantautore presenta un altro inedito e punta tutto sull’amore.

Il brano, disponibile su tutte le piattaforme digitali, riflette sulla natura inafferrabile e tormentata dell’amore, che sfida ogni tentativo di controllo e ci costringe a confrontarci con noi stessi e il nostro desiderio di connessione.

“Nei pensieri” esplora il tema complesso e ambivalente dell’amore, trattato come qualcosa di sfuggente e difficile da tenere sotto controllo. Questo sentimento può essere imprigionato, confinato o allontanato: ma nonostante i tentativi di liberarsene, l’amore rimane una presenza persistente.

Una canzone intima e originale, che racconta le speranze e i conflitti interiori vissuti da ognuno di noi di fronte a un sentimento forte e universale, che “ci direziona l’orizzonte”.

Il singolo è arrangiato e prodotto da Riccardo Anastasi per l’etichetta Muziko, con testi e musica a cura di Benedetto Demaio, e mixato da un maestro del suono di livello internazionale, Taketo Gohara. Il brano è contraddistinto da un sound coinvolgente che mescola sonorità moderne con influenze più esclusive e riflessive.

L’artista Barreca con “Nei pensieri” mette in gioco le tante sfumature della sua voce, riuscendo a trasmettere una autenticità che rende il brano ancora più potente e significativo.

«Sto vivendo un momento molto importante del mio percorso artistico – afferma Barreca – con due nuovi singoli e uno spettacolo per il teatro». «Misurarsi con nuovi linguaggi, rimanendo fedeli al proprio stile – sottolinea il cantautore – penso sia la strada giusta per essere credibili in un panorama musicale oggi molto vario, a volte piuttosto discutibile, e per dare al proprio pubblico l’emozione e la verità che merita». «Un nuovo brano è sempre un invito all’ascolto – conclude Barreca – una nuova occasione per entrare nel mondo di chi lo ha creato e, chissà, magari per scoprire qualcosa di nuovo anche su sé stessi».

Con questo capitolo della sua carriera, il cantautore svela tutta la profondità della sua musica e una sensibilità rara pronta a conquistare il pubblico.

In questi giorni, Barreca è impegnato con un altro progetto artistico. Si esibirà infatti dal vivo ne “La voce a te dovuta”, stasera, 27 dicembre alle ore 21.00, all’Auditorium di Polistena, nell’ambito della Stagione Teatrale 24/25, uno spettacolo tra musica e parole per la regia di Claudio Zappalà, coprodotto da Muziko e Centro Teatrale Meridionale, con Giusi Loschiavo (attrice), Riccardo Anastasi (pianoforte), Tarcisio Molinaro (percussioni), Matteo Scarcella (flauto, sax), Attilio Costa (chitarre).

Domenico Barreca, in arte Barreca, è nato nel 1986 a Taurianova (RC). È laureato in “Musica, Spettacolo e Tecnologia del Suono” presso il Politecnico di Vibo Valentia con una tesi di ricerca sulla “scuola genovese”; specializzato in canto pop, ha seguito corsi e seminari tenuti da vari professionisti del settore, e si è esibito a lungo anche con diversi gruppi musicali. “Dall’altra parte del giorno”, disco d’esordio dell’artista uscito nel 2021, è stato definito dalla critica “di cantautorato autentico”, che ricerca “la forza e le parole di ogni singola strofa”, “dalla produzione eccellente e uno spessore amorevolmente antico”. Il suo è un genere pop ricercato, attento all’eleganza della partitura musicale e caratterizzato da testi intensi, dai forti contenuti esistenziali ed estremamente coinvolgenti. Ha ricevuto il “Premio Migliore Nuova Proposta” di Fatti di Musica e si è cimentato nel “Dall’altra parte del giorno TOUR 2021”, durante il quale ha aperto la tappa di Rende di Colapesce e Dimartino. Ha duettato con l’artista Peppe Voltarelli (Premio Tenco 2021) in un concerto tenuto a Palmi. Il 29 dicembre 2021, al Teatro “R. Gentile” di Cittanova (RC), si è esibito in un esclusivo concerto, dove ha duettato con un ospite d’eccezione Mauro Ermanno Giovanardi, cantautore raffinato e poliedrico, quattro volte Targa Tenco, già fondatore e voce del gruppo “La Crus”. Il 30 dicembre al Teatro “F. Cilea” di Reggio Calabria il cantante ha partecipato all’evento “Calabria Fest Tutta italiana”, insieme a grandi artisti della musica italiana. Barreca ha pubblicato, nel giugno 2022, il suo secondo album “Eppure adesso suono” e il singolo estratto “Scirocco”, finalista al Premio De André all’Auditorium Parco della Musica di Roma. L’album è arricchito dalla collaborazione artistica con Mauro Ermanno Giovanardi (“Ma anche d’amore”), e con Peppe Voltarelli (“Che fortuna!”). Nella stessa estate, nell’ambito delle tappe calabresi del suo tour, ha portato in scena “La voce a te dovuta”, uno spettacolo tra musica e poesia, ispirato alle liriche di Pedro Salinas, insieme a due big del panorama nazionale Violante Placido e Mauro Ermanno Giovanardi. Ha partecipato nel marzo 2023 all’omaggio a Luigi Tenco, andato in onda su Raidue nella rubrica Storie, insieme a Neri Marcorè, Grazia Di Michele, Michele Caccamo. Ha preso parte al docufilm di Paolo Logli “Le voci della rinascita”, insieme a Simone Cristicchi, andato in onda a gennaio di quest’anno su Raitre.

FACEBOOK https://www.facebook.com/musicadibarreca/

INSTAGRAM https://www.instagram.com/musicadibarreca/

YOUTUBE https://www.youtube.com/channel/UCdlGQcIZ1H03D_3pFHIT9-g

SPOTIFY https://open.spotify.com/artist/0WFeYBcbtSPY3byyN4REOW