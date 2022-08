Enza Petrilli ancora oro per lei. In una Roma infuocata, 36° con un tasso di umidità pari all’82% al limite delle forze conquista la coppa Europa nel mix team assieme alla sua compagna di Nazionale Elisabetta. Una gara durissima che si è conclusa in rimonta e vinta per 6-4 contro una fortissima Turchia. Ormai Enza in ogni gara internazionale non torna mai a mani vuote. Va così ad arricchire la sua folta bacheca con due “TRIPLETE” conquistati ai mondiali di Dubai ed in Repubblica Ceca oltre alla medaglia d’argento alle paralimpiadi di Tokyo.

A supportarla il Presidente dell’Aida Onlus Reno Insardà , il team manager dell’Asd Aida Michelangelo Minutoli e la sempre presente Alessia Petrilli .

Ufficio comunicazione