Primo passo di quella che potrebbe essere l’alleanza in vista delle regionali calabresi. La prossima settimana, infatti, il segretario Pd Enrico Letta e il leader designato del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte annunciano una comune sortita in Calabria, come annunciato dal “Fatto Quotidiano”.

Alla base della trasferta ci sarà il sondaggio sulla possibile alleanza tra le parti politiche e sui nomi. Sempre caldo quello di Nicola Irto, già candidato del centrosinistra che nei giorni scorsi aveva annunciato la sua volontà di fare un passo indietro nonostante la spedizione di Francesco Boccia targata Dem.

Ieri intanto l’apertura da parte di de Magistris. I due leader si incontreranno dunque per sondare il terreno alla punta della penisola e pesare le varie forze in campo per capire quale possa essere la strada migliore da intraprendere ai fini di un’eventuale alleanza.