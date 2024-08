esibitisi nella tappa di sabato 3 agosto del Palmi Jazz Festival, evento inserito nell’ampio programma musicale proposto dalla Fondazione Varia di Palmi. esibitisi nella tappa di sabato 3 agosto del Palmi Jazz Festival, evento inserito nell’ampio programma musicale proposto dalla Fondazione Varia di Palmi.

È stato davvero un privilegio ascoltare le sognanti note del trombettista, filicornista e compositore sardo Fresu e le vibranti melodie del pianista cubano Sosa, ai quali il pubblico palmese ha regalato una standing ovation e molti minuti di applausi.

I due musicisti hanno incantato gli spettatori grazie al loro speciale affiatamento che li ha portati a collaborare per ben tre album: Alma (2012), Eros (2016) e FOOD (2023).

In particolare l’ultimo album è stato il leit motiv della serata palmese, durante la quale il duo Fresu – Sosa ha accompagnato il pubblico nel mondo culinario attraverso voci e rumori, combinate con avvolgenti atmosfere jazz.

Paolo Fresu, musicista dallo stile malinconico e ricco di contaminazioni, ha collaborato con i migliori artisti afroamericani ed è oggi un pilastro del Jazz. È direttore del Festival Time in Jazz che si svolge nella sua Sardegna, a Berchidda, ha pubblicato circa quattrocento dischi ed è stato anche autore di libri sul Jazz.

Anche Omar Sosa è incline alla mescolanza di stili, con l’ispirazione dalla musica etnica, oltre che del suo centro America, anche di quella africana, che ha donato un incalzante ritmo ai suoi lavori. Ha collaborato, oltre che con Fresu, con Gilberto Gil per il progetto String Concert ed ha diretto molte delle migliori orchestre al mondo, tra cui l’Orchestra Sinfonica di Bahia, in Brasile.

Prossimo appuntamento del Palmi Jazz Festival il 05 agosto, con il trio Servillo-Girotto-Mangalavite.