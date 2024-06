Ennesimo incidente stradale in Calabria, questa volta sull’A2 tra gli svincoli di Rogliano e Cosenza in direzione sud, coinvolte due automobili dove alla guida c’erano due persone rimaste ferite, ma non in maniera grave.

Ci sono problemi per la circolazione in quanto i veicoli tra cui una autovettura si è ribaltata occupa la carreggiata di marcia e si sta utilizzando quella di sorpasso.

Sul posto la Polizia Stradale, i sanitari del 118 e i Vigili del fuoco.