Forza Italia e M5s a favore, anche la calabrese Laura Ferrara vota per l’ETS su Gioia Tauro

Leggendo i verbali delle votazioni, infatti, emerge come il problema sia stato assolutamente sottovalutato: in moltissimi tra le forze politiche italiane (anche se presenti al Parlamento Europeo in gruppi diversi) hanno votato a favore della “norma ammazza Gioia Tauro”. Spulciando gli elenchi, infatti, alla votazione su quello che è ormai definito ETS marittimo sono stati in molti a votare a favore, dodici i voti sono arrivati dal Partito Democratico (del gruppo Socialisti e Democratici), con il capogruppo Benifei seguito da Bartolo, Covassi, De Castro, Gualmini, Moretti, Roberti, Rondinelli, e ancora la vicepresidente del Parlamento Europeo Pina Picierno e gli ex SEL Pisapia e Smeriglio.

Vota a favore anche il Movimento 5 Stelle, sia quelli nel gruppo dei Non Identificati (il gruppo misto, per capirci), sia quelli presenti nei Verdi o nel S&D: a votare favorevolmente ci sono Danzì, Furore, Dino Giarrusso, Pignedoli, Zullo, Corrao, D’Amato e Pedicini. C’è anche la cosentina Laura Ferrara, eurodeputata, del M5S che ha votato a favore della norma ammazza Gioia Tauro. Ed ancora Azione – Italia Viva: i partiti di Calenda e Renzi, con gli eurodeputati Danti, Ferrandino e Gozi.