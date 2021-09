A differenza della coalizione avversaria, che coalizione in effetti non è, si presenta alle elezioni regionali forte e coeso il CentroDestra, trainato dal Partito del Presidente, condividendo una visione di Calabria proiettata fuori dalle emergenze croniche. Compattato attorno allo stesso uomo, Roberto Occhiuto, il Cdx intende rivoluzionare la Regione, tirandola fuori dal baratro in cui è precipitata dopo la legislatura targata Oliverio.

Di seguito il dettaglio delle due liste della Circoscrizione SUD più vicine al candidato governatore, che presentano il giusto mix di esperienza e novità.

Apre la lista di Forza Italia Giovanni Arruzzolo, Presidente del Consiglio regionale uscente, con un lungo curriculum politico alle spalle, iniziato come consigliere al Comune di Rosarno. Domenico Giannetta, medico, consigliere regionale uscente, Presidente della Commissione Vigilanza, già sindaco di Oppido Mamertina. Giuseppe Mattiani, giovane imprenditore della Piana, già vicesindaco di Palmi. Antonino Gullì, noto imprenditore reggino all’esordio sul panorama politico. Maria Concetta Caridi, dipendente dell’ASP di Reggio Calabria, alla sua prima candidatura. Patrizia Crea, già vicesindaco di Melito Porto Salvo, insegnante e donna impegnata nel sociale. Carmela Pedà, imprenditrice gioiese, che si affaccia alla politica seguendo le orme del fratello Giuseppe, già consigliere regionale.

In lista con Forza Azzurri – Occhiuto Presidente Raffaele Sainato, bancario locrese, consigliere regionale uscente, Presidente della Commissione Riforme, già vicesindaco di Locri. Giacomo Crinò, affermato avvocato della fascia jonica, consigliere regionale uscente. Pierpaolo Zavettieri, insegnante, Sindaco di Roghudi dal 2016, politico di vecchio corso. Antonella Anastasi, di Rizziconi, biologa nutrizionista, new entry in politica. Simona Caruso, giovane appassionata di politica, impegnata con la Scuola di recitazione della Calabria. Elisabetta Digiorgio, affermato avvocato di Bianco, non certo nuova alla politica. Cettina Nicolosi, Presidente del Conservatorio di musica di Reggio Calabria, con un lunghissimo curriculum nel settore culturale e 15 anni spesi nei comuni di Cinquefrondi e Taurianova come assessore e consigliere.

“Insieme con il futuro governatore, Roberto Occhiuto, e con l’amico e collega Giuseppe Mangialavori, Coordinatore regionale, abbiamo lavorato giorno e notte per proporre la migliore classe dirigente possibile.

Adesso si entra nel vivo di una partita cruciale per il futuro della Calabria. E noi vogliamo prenderci la responsabilità di cambiare questa splendida regione.

In bocca al lupo a tutti, soprattutto alla Calabria!”