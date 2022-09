Elezioni, Letta “Non ci saranno inciuci”

ROMA (ITALPRESS) – “Il confronto di ieri è stato utile, e dimostra che non ci saranno inciuci, ci sono talmente tante differenze che non è possibile immaginare convergenze dopo il voto”. Così il leader del Pd Enrico Letta ad Agorà su Rai3, in merito al confronto di ieri su Corriere.it con il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. “Questa è una pessima legge elettorale, voluta dal Pd di Renzi – aggiunge – ma si vota con questa e sono concentrato sull’oggi e sulle priorità, come le bollette e il lavoro

(ITALPRESS).

-foto agenziafotogramma.it-