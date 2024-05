Federazione Provinciale

REGGIO CALABRIA

Egregio Direttore,

in riferimento alle dichiarazioni del Consigliere comunale del gruppo consiliare “La Gioia che vorrei” del Comune di Gioia Tauro Sig. Nicola Pulimeni, riportate in un comunicato stampa diffuso dallo stesso in data odierna, si precisa che Fratelli d’Italia non ha mai “imposto” alcuna rottura con la coalizione di centro-destra ma, al contrario, si è reso promotore nei mesi scorsi di un incontro tra i responsabili provinciali dei principali Partiti del centro-destra, durante il quale si è discusso delle elezioni amministrative del Comune di Gioia Tauro. A seguito di tale incontro il Coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia ha ritenuto, dopo ampia discussione e sentiti i rappresentanti istituzionali del Partito, che non vi fossero le condizioni politiche necessarie per partecipare alla competizione elettorale comunale con il simbolo del Partito e ha lasciato pertanto alla libera determinazione del locale Circolo, rappresentato dal Commissario comunale Caterina Gagliostro e dal Capogruppo in Consiglio comunale Francesca Frachea, ogni utile valutazione in merito. Tale decisione è stata comunicata nei modi e nei tempi dovuti ai rappresentanti dei Partiti della coalizione di centro-destra, con i quali permangono buoni rapporti. La scelta del Capogruppo di Fratelli d’Italia Francesca Frachea di sostenere la coalizione civica della Prof.ssa Russo è stata successivamente comunicata dalla stessa e condivisa all’unanimità dal Coordinamento provinciale. Pertanto le considerazioni e le valutazioni personali del tesserato Sig. Nicola Pulimeni, che ha liberamente scelto di sostenere il progetto politico della candidata di Forza Italia Simona Scarcella prima ancora che Fratelli d’Italia assumesse ufficialmente decisioni in merito alle elezioni amministrative del Comune di Gioia Tauro, risultano del tutto fuorvianti ed estemporanee e saranno opportunamente valutate nelle sedi preposte al fine di tutelare l’immagine del Partito e del Capogruppo di Fratelli d’Italia Francesca Frachea.

Il Presidente provinciale di Fratelli d’Italia

Bruno Squillaci