Elezioni amministrative. Ecco i sindaci eletti in Calabria

PROVINCIA DI CATANZARO

Cardinale: sindaco eletto Danilo Staglianò

Curinga: sindaco eletto Elia Carmelo Pallaria

Gasperina: sindaco eletto Andrea Gallello

Guardavalle: sindaco eletto Giuseppe Caristo

San Mango d’Aquino: sindaco eletto Gianmarco Cimino

Santa Caterina dello Ionio: sindaco eletto Francesco Severino

Stalettì: sindaco eletto Mario Gentile

PROVINCIA DI COSENZA

Bonifati: (scrutinio in corso)

Canna: sindaco eletto Paolo Stiglianò

Cariati: sindaco eletto Cataldo Minò

Carolei: sindaco eletto Francesco Iannucci

Casali del Manco: (scrutinio in corso)

Castrolibero: sindaco eletto Orlandino Greco

Maierà: sindaco eletto Ivano Russo

Malito: sindaco eletto Mario Francesco De Rosa

Mandatoriccio: sindaco eletto Vincenzo Leonardo Grispino

Marano Marchesato: sindaco Eduardo Vivacqua

Paterno Calabro: sindaco eletto Lucia Papaianni

Piane Crati: sindaco eletto Stefano Borrelli

San Martino di Finita: (scrutinio in corso)

Serra d’Aiello: sindaco eletto Antonio Cuglietta

Terravecchia: sindaco eletto Paolo Pignataro

PROVINCIA DI CROTONE

Cerenzia: sindaco Salvatore Mascaro

Savelli: sindaco eletto Francesco Spina

Scandale: sindaco eletto Antonio Barberio

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Bianco: (scrutinio in corso)

Candidoni: sindaco eletto Vincenzo Cavallaro

Condofuri: sindaco eletto Pippo Paino

Fiumara di Muro: sindaco eletto Michele Filocamo

Gioiosa Ionica: sindaco eletto Luca Ritorno

Locri: sindaco eletto Giuseppe Fontana

San Pietro di Caridà: (scrutinio in corso)

Santa Cristina d’Aspromonte: sindaco eletto Salvatore Papalia

Serrata: (scrutinio in corso)

Sinopoli: sindaco eletto Luigi Chiappalone

PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Dinami: sindaco eletto Antonino Di Bella

Filandari: sindaco eletto Rita Fuduli

Gerocarne: sindaco eletto Pasquale Vivona

Nardodipace: sindaco eletto Romano Loielo

Parghelia: sindaco eletto Antonio Landro

Sant’Onofrio: sindaco eletto Antonino Pezzo