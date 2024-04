Elezioni amministrative, Corecom Sicilia avvia monitoraggi sulla par condicio

PALERMO (ITALPRESS) – Il Corecom Sicilia, Comitato regionale per le comunicazioni, ha avviato l’attività di monitoraggio in materia di comunicazione concernente la campagna elettorale in previsione delle prossime elezioni amministrative di sabato 8 e domenica 9 giugno, con eventuale turno di ballottaggio nei giorni di domenica 23 e lunedì 24 giugno, che coinvolgeranno 37 comuni siciliani (in otto di questi si voterà con il sistema proporzionale), tra cui un capoluogo di provincia (Caltanissetta). Per garantire la par condicio tra le forze politiche presenti nel territorio e tra i candidati che partecipano alle competizioni elettorali, dalla convocazione dei comizi elettorali – avvenuta ieri, mercoledì 10 aprile – e fino alla chiusura delle operazioni di voto, in capo a tutte le amministrazioni pubbliche dei territori coinvolti nella tornata elettorale, secondo quando previsto dall’articolo 9 della legge 28/2000, vige il divieto di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni.

Il Corecom Sicilia, che tra le funzioni proprie svolte in qualità di organo funzionale dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) annovera pure la tutela del pluralismo, sempre in vista della prossima tornata elettorale amministrativa a breve renderà disponibili sul sito www.corecomsicilia.com gli avvisi destinati alle aziende radiotelevisive locali relativi alla manifestazione di disponibilità alla messa in onda dei Mag-Messaggi autogestiti gratuiti, per i quali è previsto un meccanismo di successivo rimborso.

