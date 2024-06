Altri 4 tirocinanti in più per il Comune che ha sottoscritto una convenzione con la Genesi lavoro Ets, un’associazione che per la Città Metropolitana gestisce progetti formativi. Si tratta di nuove figure, tra cui 3 ventenni provenienti da diversi centri della Piana di Gioia Tauro, che si aggiungono – per un periodo di soli 3 mesi e operando 5 giorni a settimana – ai 23 tirocinanti di lunga durata e di inclusione sociale, i cosiddetti Tis.

Dopo l’impulso fornito dall’assessore al Personale Simona Monteleone, la Determina del responsabile dell’Area Welfare del Comune, Saverio Latella, dà il via ufficiale alla collaborazione che, pur non prevedendo impegni di spesa a carico dell’Ente, costituisce un’altra occasione straordinaria che la giunta guidata dal sindaco Roy Biasi in questo caso mette a disposizione dell’ex Provincia, impegnata ad avviare i disoccupati verso il mondo del lavoro attraverso una serrata formazione.

Non a caso appare strategico il tirocinio formativo alla base di questo primo accordo, visto che i 4 corsisti si qualificheranno – anche grazie all’esperienza che matureranno al servizio del Municipio taurianovese – come “Operatori per l’informazione, l’accompagnamento e il tutoraggio nei percorsi formativi e di orientamento per l’inserimento al lavoro”. In pratica l’Ets reggina ha scelto Taurianova per formare i futuri formatori, tappa significativa di una collaborazione che potrebbe portare al servizio nell’Ente anche altri giovani stagisti inseriti nei corsi che hanno un più immediato collegamento con il mondo dei mestieri.

L’attuale tirocinio formativo curriculare, che vedrà questi 4 futuri operatori a contatto con il personale dell’Ente pronto a fornire quel sostegno pratico che perfeziona la formazione, costituisce quindi anche una prima sperimentazione che potrebbe dare il via ad un rapporto che volendo si può rinnovare annualmente.

«Diamo il benvenuto ai nuovi tirocinanti impiegati nel nostro Comune – ha dichiarato l’assessore Monteleone – e confermiamo la nostra attenzione verso il settore della formazione professionale, ampliando la gamma di quelle sinergie istituzionali che qualificano l’impegno dell’Ente a favore dei giovani che vogliono acquisire un titolo spendibile nel mercato del lavoro. Non c’è dubbio che per questi corsisti potersi impegnare per apprendere come si aiutano gli altri ad entrare nel mondo del lavoro diventa un’esperienza arricchente stando a contatto con un Municipio che quotidianamente si interfaccia con altre istituzioni per quel gioco di squadra che diventa una palestra preziosa per chi si forma, facendogli conoscere le opportunità offerte dai bandi europei ma anche quella pratica della flessibilità a cui ogni burocrazia deve dedicarsi se si vuole mantenere un piglio concreto volto solo alla soluzione dei problemi».