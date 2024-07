Ecopiana, una realtà modello nel settore dei rifiuti. Accertare se c’è stata la manina della criminalità dietro l’incendio

Nello stabilimento di Cittanova lavorano tra dipendenti diretti e indotto oltre 80 famiglie

Qualcosa non torna dietro l’incendio della Ecopiana Srl. Un’azienda molto importante nel settore dei rifiuti in Calabria. Oggi lavorano 40 dipendenti e con l’indotto altri 40 famiglie. La scorsa notte, ad impianto chiuso, sono andati in fumo gli impianti per la produzione del compost.

L’incendio non ha attinto né rifiuti organici nè altro genere di rifiuti non pericolosi trattati dall’azienda in altre zone dell’impianto. I danni più rilevanti hanno riguardato, esclusivamente, le attrezzature ubicate nel capannone. I danni sono ingenti, oltre 1,5 milioni di euro. Un salasso economico. Ecco che si rende indispensabile accertare in tempi brevi eventuali azioni criminose. L’azienda di compostaggio nell’ultimo periodo era stato preso di mira sui social, con polemiche senza senso. Le indagini sono coordinate dalla polizia di Stato e dalla procura della repubblica diretta dal dott. Emanuele Crescenti.