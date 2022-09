È tutto pronto per l’apertura della campagna elettorale nazionale del Partito Socialista Italiano (i cui candidati confluiscono nelle liste del Partito Democratico) e della coalizione di centrosinistra alle prossime elezioni Politiche 2022 che si terrà domani, giovedì 1 settembre, alle ore 11.

La conferenza stampa si terrà presso la comunità terapeutica “Il Mandorlo” (sita a Cassano All’Ionio sulla Strada Provinciale 169) che opera in un bene confiscato negli anni Novanta dall’allora amministrazione comunale socialista all’ex boss della Sibaritide, il camorrista Giuseppe Cirillo e successivamente riutilizzato per fini sociali.

Ai lavori interverranno, il segretario nazionale del PSI Enzo Maraio, il segretario regionale Luigi Incarnato, il sindaco di Cosenza e segretario provinciale Franz Caruso. Presenzieranno i candidati del collegio Francesca Dorato (al Senato) e Giovanni Papasso (alla Camera). Saluti iniziali affidati a Lino Notaristefano, presidente del consiglio comunale di Cassano e componente della Commissione nazionale di garanzia del PSI. Modererà Giada Fazzalari, responsabile della comunicazione nazionale del PSI e vicedirettore dell’Avanti!.

Presenti all’iniziativa anche tutti i candidati del centrosinistra, i consiglieri regionali e provinciali del centrosinistra, sindaci, amministratori e dirigenti politici.