Francesco Longo è il nuivo presidente della accadey taurianovese , imprenditore di successo, si cimenta nel calcio per far ritornare ai fasti di una vola la gloriosa squadra di calcio locale. Longo affiancato da un gruppo di imprenditori locali punta a creare un un’ambiente di rinascita per costruire un progetto nuovo , basato su una linea giovane. Ambizioso per certi versi rivoluzionario, longo intende dar vita alla costruzione di un settore giovanile di Alto livello co tecnici professionisti per creare la linfa per la prima squadra.