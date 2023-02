Duplice femminicidio nel catanese, sospetto killer suicida

CATANIA (ITALPRESS) – Duplice femminicidio questa mattina a Riposto, in provincia di Catania, dove due donne sono state uccise a distanza di poco tempo e in luoghi limitrofi da quella che secondo gli inquirenti sembra essere l’azione di un’unica persona. A rendere ulteriormente più drammatica la vicenda, il fatto che il sospetto killer delle due donne si sia suicidato davanti alla caserma della cittadina del catanese. La prima vittima, di 48 anni, è stata ritrovata priva di vita all’interno di un’auto, un’altra donna in via Roma riversa sul marciapiede, ferita gravemente a colpi di pistola ma non ancora deceduta, a pochi passi dalla sua vettura. Purtroppo, anche lei è morta pochi minuti dopo. A occuparsi delle indagini i Carabinieri, che stanno ricostruendo i rapporti tra il presunto killer suicida e le due donne, probabilmente in passato di tipo affettivo. L’ipotesi è quella che entrambi i delitti si possano attribuire all’uomo che si è tolto la vita. Ancora da confermare, tra le altre cose, se le due vittime si conoscessero tra loro.

Foto: ufficio stampa Carabinieri Catania

(ITALPRESS).