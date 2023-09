Tragico incidente mortale stamattina sulla Statale 280 dei Due Mari, nei pressi della rotonda di Sant’Eufemia nei pressi della stazione ferroviaria e dell’aeroporto di Lamezia. Secondo quando emerso, un operaio di 25 anni, in servizio sul posto per lavori di adeguamento del manto stradale, è deceduto dopo essere stato investito da un’auto. Nell’impatto sono rimaste coinvolte altre autovetture.

Sul posto è intervenuta le forze dell’ordine per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e i sanitari del 118.