Un dramma si è consumato stamani all’Hitachi Rail di Reggio Calabria. Un operaio operaio, Giuseppe Cuzzola di 48 anni, addetto allo smaltimento dei rifiuti speciali di una ditta esterna è deceduto schiacciato dal materiale caduto da un braccio di una gru.

Secondo quanto denunciato dai rappresentati sindacali interni allo stabilimento, la vittima titolare della ditta esterna “Cuzzola Trasporti” stava svolgendo l’attività di raccolta del materiale che si lavora nell’azienda quando per cause ancora in corso di accertamento parte dell’alluminio spostato dal “ragno” meccanico si è staccato travolgendo l’operaio.