La movida fa anche del bene: accade spesso anche se poco se ne parla. “Noi l’abbiamo sempre vissuta come un momento in cui ritrovare gli amici e festeggiare insieme. Perché la Musica è libertà.”

Questo era quello che diceva sempre il Deejay Reggino Giuseppe Lucisano, scomparso prematuramente lo scorso anno.

Ed in suo onore ed a suo nome, che Giovedì 5 Agosto al Gitano di Favazzina, si svolgerà un evento di natura benefica . Ad organizzarlo alcuni personaggi della storia della movida di Reggio Calabria, capigruppo storici del Club House e del Rose Cafè, i primi a portare in città l’idea del Clubbing, che insieme hanno deciso di impegnarsi per raccontare il modo con il quale la musica house e il divertimento notturno possano essere elemento di congiunzione di intenti e trasmettere valori positivi.

L’evento sposato dai tantissimi amici, che rientreranno, esclusivamente per tale data, dalle città in cui si sono trasferiti, vuole così ricordare il deejay scomparso e donare l’intero incasso della serata in nome di Giuseppe, che proprio con il Club House muoveva i primi passi nel mondo della notte. “È il modo per ricordare un amico, che con i suoi sorrisi ci ha insegnato che la musica deve unire e mai dividere. Il contrario di quello che accade oggi, che spesso sfocia in violenza f ine a se stessa, distante anni luce dalla nostra idea di divertimento che deve essere solo e smpre luogo di aggregazione e confronto culturale “.

Alla Reunion Vol. 1, che inizierà alle 19:00 del 5 Agosto al Gitano di Favazzina, suoneranno Sergio Casile e Tonix, i due dj simbolo del Club House e del Rose Cafè, con una selezione musicale di alto livello dedicata ai veri clubber.

“Visto il grande interesse ed il sostegno ricevuto, pensiamo di fare anche una Reunion Vol.2, ci raccontano i ragazzi del Club House e Rose Cafè, in cui invitiamo tutte le organizzazioni reggine a condividere con noi questo nuovo progetto, perchè come diceva Peppe Lucisano: la Musica è Libertà!”

Comunicato firmato da:

Club House & Rose Cafè

Umberto Sinicropi e Piero Golfo