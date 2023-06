Di GiLar

Ritorna lo “Staff” al Comune di Taurianova, deliberata la costituzione dello staff con la delibera di Giunta Comunale n. 92 del 28 giugno 2023. La Giunta Comunale ha votato (assenti il vicesindaco Caridi e l’assessore Fedele), la “Costituzione Ufficio di staff ex art. 90 Dlgs n. 267/2000”.

Si tratta di una norma che prevede la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, tranne in quei comuni deficitari ovvero in dissesto, situazione che ha coinvolto il Comune per 5 anni e con l’uscita da tale condizione è consentito istituire uno staff. Cosa che avevano già fatto tutti i sindaci che hanno preceduto Roy Biasi e che si sono susseguiti dopo Roy Biasi dopo il 1997 (AD della sua prima elezione).

Si tratta di due “figure professionali”, ossia un “operatore esperto amministrativo per le attività connesse alla segreteria del Sindaco e della Giunta comunale da assumersi a tempo determinato (fino alla scadenza del mandato) e parziale per 12 ore settimanali. E un’altra figura individuata come “Istruttore amministrativo-contabile, per le attività connesse alle esigenze di cura delle relazioni istituzionale sovracomunali (Provincia, Regione, Governo, Europarlamento) ed alle attività di supporto nello sviluppo del sistema di relazioni esterne e di rapporti con la stampa, da assumersi a tempo determinato (fino alla scadenza del mandato) e parziale per 14 ore settimanali.

Quanto ci costerà, vi starete chiedendo? Detto fatto, leggendo la delibera, gli oneri sono “calcolati nel massimo della spesa per le assunzioni flessibili dell’anno 2009 (pari ad € 32.345,40)” e che “il costituendo ufficio potrà avvenire solo nel rispetto il vincolo di cui all’art. 1, comma 557 quater della L. n. 296/2006 di riduzione della spesa del personale (importo non superiore alla media statica periodo 2011-2013)”, ovvero in “soldoni” costerà una “spesa stimata” per l’anno 2023 a 9.569,43 euro comprensiva di oneri.

Inizialmente si era parlato di tre componenti, adesso si deliberano due e ad entrambi secondo la normativa vigente, basterebbe il diploma di scuola media superiore per l’ingresso nella Pubblica Amministrazione. In ogni caso, la solita dicitura che all’epoca avevamo scontato a tutti i sindaci di Taurianova che, “che le previste assunzioni saranno individuati e nominati con provvedimento sindacale, sulla base dei curricula personali dai quali si evinca il possesso di un idoneo titolo di studio, la capacità e la competenza all’esercizio dell’incarico da espletare”. Vabbe, domani è previsto bel tempo su tutta la regione con mari prevalentemente calmi, il clima sarà soleggiato con un’umidità al 61% e una ventilazione di circa 13km/h. Adesso attendiamo i nomi e curricula, anzi solo i nomi va…

Scarica la delibera della costituzione dello staff (cliccando sotto)

Dgc Staff Comune di Taurianova