Per cinque anni e mezzo è stato parroco delle due chiese di Varapodio. Da sabato 25 febbraio sarà adesso cittadino onorario del piccolo centro ubicato nel cuore della Piana di Gioia Tauro. Don Gaudioso Mercuri riceverà l’importante onorificenza nel corso di una cerimonia che si svolgerà nella sala del consiglio comunale di Varapodio alla presenza del sindaco Orlando Fazzolari e dei consiglieri che all’unanimità hanno fortemente voluto conferire questo riconoscimento al sacerdote. Diverse importanti personalità prenderanno parte alla cerimonia. La sua missione sacerdotale è entrata nelle case e nei cuori dei fedeli di Varapodio, per la “fermezza” e la saggezza evangelica, che ha animato la sua pastorale. Don Gaudioso è andato infatti oltre l’aspetto prettamente spirituale realizzando una serie di iniziative a sostegno della crescita cristiana dell’intera comunità sotto il profilo non solo religioso ma anche e soprattutto sociale e culturale: dalle opere portate avanti con la Caritas, dai momenti di formazione alla legalità per la comunità, alla cura certosina della catechesi per la formazione dei ragazzi avvicinati alla chiesa anche attraverso la pratica dello sport (continua a essere presidente della Asd San Michel, la squadra di calcio che ha finalità educative) fino alle visite costanti alle case famiglie, alle carceri, agli ospedali e alle fasce più deboli a testimonianza del forte significato evangelico della carità e della collaborazione tra i diversi gruppi presenti nella comunità di Varapodio. La cittadinanza onoraria decretata dal sindaco Fazzolari con opposita delibera dello scorso 28 dicembre è la conseguenza di un operato che ha lasciato il segno nel cuore di ogni cittadino di Varapodio già come, in fondo, era accaduto prima a Gioia Tauro e poi a Laureana di Borrello dove don Gaudioso ha iniziato la sua opera pastorale. Oggi, dopo aver completato la sua missione a Varapodio e gli studi dottorali e specialistici in psicologia, ricopre un incarico in Vaticano essendo collaboratore del Dicastero Laici Famiglia e Vita.