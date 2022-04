Domenico Tallini è il nuovo responsabile Enti Locali di Noi con l’Italia per la Calabria. L’ex presidente del Consiglio regionale ha aderito con entusiasmo al progetto e ai valori di Noi con l’Italia ed è entrato a far parte, su invito del presidente Lupi, al Coordinamento Regionale di Nci.

Le decisioni sono state frutto di un incontro avvenuto ieri tra una delegazione nazionale composta dal presidente di Nci Maurizio Lupi, dall’onorevole Alessandro Colucci e dal responsabile enti locali nazionale Pino Galati ed esponenti del partito calabrese. Oltre a Tallini erano presenti il coordinatore provinciale di Catanzaro Maurizio Vento, il coordinatore cittadino Rino Colace e l’assessore comunale di Catanzaro Ivan Cardamone.

Tallini, che ha ringraziato per il ruolo di grande responsabilità che gli è stato affidato, ha nell’immediato il complicato compito di individuare, con gli altri partner del centrodestra, candidati unitari nei comuni in cui si andrà al voto in primavera. Oltre a Catanzaro la tornata elettorale coinvolgerà anche Palmi, Paola, Acri e alcuni comuni con meno di 15.000 abitanti. Ma il suo lavoro non finisce qui. Tallini si è anche impegnato a lavorare per radicare sul territorio calabrese i valori e i programmi di Noi con l’Italia nel perimetro unitario del centrodestra.