Una tragica domenica in Calabria, dove un uomo di 47 anni, S.D., è morto a causa di un incidente con la sua Jeep in contrada Peppandrea di Filogaso nel Vibonese. L’incidente mortale è avvenuto questa mattina, l’uomo viaggiava a bordo di una jeep lungo la strada provinciale che collega Filogaso a Vazzano, sembra che abbia perso il controllo ed è andato a finire in una scarpata, piegandosi sul lato in cui era seduto e schiacciandolo mortalmente.

Insieme al 47enne c’erano anche altri due passeggeri che fortunatamente sono rimasti illesi, ma molto spaventati.

Si sono recati sul luogo dell’incidente gli operatori del 118 di Vibo Valentia, allertato anche l’elisoccorso che è giunto da Locri. Ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare, i sanitari hanno potuto solo constatarne il decesso. Sul luogo sono intervenuti anche i Carabinieri e i Vigili del fuoco.