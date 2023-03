Si svolgerà domenica 12 marzo alle ore 18:30 nei locali della sede di via Nenni a Polistena, la tradizionale Festa del tesseramento per l’anno 2023.

La manifestazione, organizzata dalla locale sezione “A. Gramsci”, riveste un particolare significato alla luce del quadro politico nazionale ed internazionale. Dopo il Congresso del PD e l’elezione a segretario di Elly Schlein vi è solo l’apparente spostamento verso sinistra dell’asse politico. In realtà non cambia il posizionamento del PD rispetto alle questioni che riguardano NATO ed Europa e, più in generale, quelle sulla guerra in Ucraina dove il continuo invio di armi anche da parte dell’Italia non favorisce la pace.

Proprio per tali ragioni occorre che vi sia un fronte popolare e ampio che si batta per la pace contro qualunque tipo di escalation militare e nucleare che potrebbe portare all’autodistruzione dell’umanità. Sono le guerre innanzitutto le cause delle tragedie umane come il naufragio avvenuto a Cutro costato la vita a decine di migranti che in gran parte sfuggono da scenari di conflitto nei propri paesi.

Occorre riproporre al contempo un rilancio dei temi del lavoro, dell’occupazione, dei servizi sociali, dell’ambiente e dell’ecologia. Solo una forza realmente antagonista come il PCI può dare nuova linfa e speranza a migliaia di cittadini bisognosi che oggi sono privi di un riferimento politico nelle istituzioni rappresentative.

Sul territorio, a Polistena, il PCI è impegnato a dare forza all’Amministrazione Comunale che ad oggi rappresenta un punto avanzato in un momento di grande difficoltà per i comuni del Mezzogiorno, insidiati dal progetto di autonomia differenziata che rischia di amplificare il divario economico e sociale tra Nord e Sud.

PARTITO COMUNISTA ITALIANO

Sezione “A. Gramsci” – Polistena