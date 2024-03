Domenica 24 marzo a Taurianova in piazza Italia, dalle ore 10.00 alle ore 12.30 si terrà un banchetto per la raccolta firme della lista – PACE TERRA DIGNITA’ – per concorrere alle elezioni europee di giugno 2024. La lista è stata lanciata da Michele Santoro e da Raniero La Valle. Rifondazione Comunista vi parteciperà tra gli altri, con il segretario nazionale Maurizio Acerbo.

Pino Ciano, della segreteria regionale di Rifondazione Comunista.