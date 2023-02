La direzione del circo Orfei si avvale del comunicato ufficiale fatto dal corrispondente dello stesso circo Clemente Corvo, pertanto comunica che :

Dopo la Drammatica situazione di questa notte accaduta a Paola, dove per il forte vento è stato distrutto lo scapiteau del circo Donna Orfei Happy Circus, danni per 150 mila euro, con il nostro personale che incurante delle proprie incolumità si è adoperato tra tantissime difficoltà a mettersi al sicuro con le loro famiglie con i tanti bambini che viaggiano con noi e che si é adoperato a trarre in salvo i nostri amici, noi usiamo chiamare così i nostri animali tratti tutti in salvo.

La direzione del circo comunica alla cittadinanza di Taurianova che nonostante tutto ciò che è accaduto farà tutto il possibile per essere presente al gran completo e ancora più forti di prima nella vostra città, pertanto confermiamo le nostre date.

Vogliamo ripartire proprio dalla vostra città di Taurianova per riprendere il nostro lavoro che tra le tantissime difficoltà è quello di far divertire la gente.

Abbiamo bisogno del vostro calore, del vostro affetto in un momento così particolare per la nostra gestione. Con affetto, la direzione ed il personale tutto del circo Orfei

A tal proposito la direzione del circo Orfei vuole rievocare la preghiera del famoso Totò sul circo